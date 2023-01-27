كشفت وزارة الداخلية ممثلة في برنامـج المدن الطبية بالإدارة العامة للخدمات الطبية، عن موعد التقديم (رجال / نساء) في برامج (الابتعاث الخارجي).

وأوضحت الوزارة أن يجب بأت يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

شروط الابتعاث:

1- الابتعاث الخارجي لطلاب وطالبات مرحلة البكالوريوس في تخصص (التمريض):

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– الحصول على شهادة الثانوية العامة (علمي) بنسبة لا تقل عن 90 %.

– الحصول على درجة (80) فأعلى في كل من اختبار القدرات والتحصيلي.

– اجتياز المقابلة الشخصية.

– اجتياز اختبار تحديد المستوى في اللغة الإنجليزية (IELTS UKVI) المعتمـد مـن المملكة المتحدة (بريطانيا) بما لا يقل عن درجة (5) بشرط أن لا تقل أي مهارة عن (5).

– إرفاق نسخة محدثة من السيرة الذاتية.

– إرفاق نسخة من الشهادات.

2- الابتعاث الخارجي للأطباء، للتخصصات الطبية الدقيقة:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– شهادة البورد السعودي أو ما يعادلها في التخصصات التالية (طب تخدير، الطب الباطني، طب الأورام، طب الأشعة التداخلية، طب الأمراض المعدية، طب النساء والولادة، جراحة الأعصاب التداخلية، طب أعصاب الأطفال، طب الطوارئ، طب العناية المركزة، الطب النفسي).

– الحصول على قبول معتمد من الملحقية الثقافية في بلد الابتعاث.

– إرفاق سجل التصنيف والتسجيل المهني من الهيئة.

– السعودية للتخصصات الصحية.

– إرفاق نسخة محدثة من السيرة الذاتية.

– إرفاق نسخة من المؤهلات والخبرات.

و يبدأ التقديم يوم الأحد بتاريخ 1444/07/07هـ الموافق 2023/01/29م وينتهي التقديم يوم الإثنين بتاريخ 1444/10/11هـ الموافق 2023/05/01م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي

https://digitalhealth.sfh.med.sa/MOIScholarShip/Applicants/login.aspx