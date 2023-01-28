سمحت شركة “تويتر” المملوكة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك، للمُستخدمين بالطعن على تعليق حساباتهم على المنصة اعتباراً من 1 فبراير المقبل.

وقالت الشركة، أن تقييم المُستخدمين بموجب المعايير الجديدة للمنصة سيكون شرطاً لإعادة تفعيل الحسابات الخاصة بهم، والتي تشمل التعليق في حالة الانتهاكات الجسيمة أو المستمرة والمتكررة لسياسات المنصة.

وتتضمن الانتهاكات الجسيمة الانخراط في محتوى أو نشاط غير قانوني، والتحريض أو التهديد بالعنف أو الأذى، والمشاركة في المضايقات التي تستهدف مستخدمين آخرين، والتي ستؤدي إلى الحد من وصول التغريدات أو إزالتها بدلاً من تعليق الحساب.