أزاحت مازدا الستار عن سيارتها الجديدة التي صممت لمحبي المركبات الشبابية الأنيقة والعملية بنفس الوقت.

وجاءت السيارة الجديدة بهيكل أكثر انسيابية من سيارات Mazda 2 السابقة وبواجهة أمامية معدّلة تخلو من وجود شبك أمام المبرد، كما عدّلت فيها أشكال المصابيح قليلا، وتغّير فيها شكل الفتحات الهوائية أشكال ممتصات الصدمات.

حصلت السيارة على قمرة معدّلة أيضا، وجهّزت بمقود جديد، ولوحة عدادات مميزة التصميم، وأصبحت واجهة القيادة فيها أكثر بساطة من حيث التصميم، كما وةزودت الواجهة بشاشة لمسية متطورة تعمل مع أحدث أنظمة المولتيميديا.

و تحتوي السيارة الجديدة على أنظمة تعليق وفرامل جديدة، ونظام للحفاظ على الثبات على المنعطفات، وأنظمة تدفئة للمقاعد والمقود، ونظام تثبيت السرعة أثناء السفر، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.

وتحصل نسخ Mazda 2 على محركات بنزين اقتصادية بسعة 1.5 ليتر وعزم 110 أو 116 حصانا، ومحركات توربوديزل بسعة 1.5 ليتر وعزم 105 أحصنة، وستعمل هذه المحركات مع علب سرعة أوتوماتيكية أو علب يدوية بست سرعات، أما أسعار نسخها فستبدأ من 11800 دولار.