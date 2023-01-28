أكد استشاري طب الأعصاب الدكتور فواز البراهيم، أنه لا يوجد علاج لمرض ألزهايمر حتى اللحظة رغم اكتشافة قبل أكثر من 120 عاما.

وقال الدكتور فواز البراهيم، خلال برنامج “نشرة الرابعة” عبر قناة “العربية”، أنه لم يكتشف غير الأدوية التي تثبط تدهور الحالة ولكن لا تعالجه بشكل تام، لافتًا إلى أن قبل شهر تقريبا هناك علاجا تم فسحه في أمريكا يعالج حالات الزهايمر في بدايتها.

وأشار الدكتور البراهيم، إلى أنه لا يوجد علاج لإيقاف الزهايمر حتى الآن، مضيفًا أن ألزهايمر يبدأ من مشاكل في الذاكرة قصيرة المدى، بينما هناك حوالي 150 ألف مصاب به في ‎المملكة حسب بعض التقديرات.

#نشرة_الرابعة | استشاري طب الأعصاب الدكتور فواز البراهيم: لا يوجد علاج لمرض #ألزهايمر حتى اللحظة رغم اكتشافة قبل أكثر من 120 عاما@SaudiAlZheimer pic.twitter.com/Al1MzAdPrC — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) January 27, 2023