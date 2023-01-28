أوضح المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية طارق أبا الخيل، بأن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي في هيئة المساحة الجيولوجية السعودية سجلت هزة أرضية صباح اليوم السبت الموافق 2023/01/28 الساعة 3,05:27:54.

وقال طارق أبا الخيل، أنها تبعد 42 كم جنوب غرب أبو عريش بقدر زلزالي 2.99 درجة على مقياس ريختر و عمق 6.59 كم، مرجعًا سبب هذه الهزة الأرضية نتيجة قوى الشد بمنطقة جنوب البحر الأحمر التي تتعرض للانفتاح نتيجة تباعد الصفيحة التكتونية الأفريقية عن الصفيحة العربية.

وأشار إلى أنه تسبب ذلك في حدوث إعادة تنشيط الصدوع المتواجدة في القشرة الأرضية في الصفيحة العربية الموازية للبحر الأحمر و العامودية عليه مسببة نشاط زلزالي و بين بأن هذه الهزة الأرضية تعتبر ضعيفة من حيث القدر الزلزالي و لا تشكل أي خطورة.