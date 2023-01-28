يخطط نادي النصر التعاقد مع أحد نجوم الفتح وذلك قبل إغلاق نافذة سوق الانتقالات الشتوية.

وقال الإعلامي الرياضي فهد المري، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، بإن نادي النصر يريد استقطاب المغربي مراد باتنا لتدعيم خط هجومه.

وأضاف المري أن إدارة النصر ترغب في التعاقد مع المغربي مراد باتنا على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

ويحاول مسؤولو نادي نادي النصر، إقناع الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف بالرحيل عن صفوف الفريق للإعارة، لتسجيل محترف آخر جديد بدلاً منه.

يذكر أن مراد باتنا خاض 58 مباراة مع فريق الفتح السعودي في كل البطولات وسجل 18 هدفاً وصنع 12 تمريرة حاسمة