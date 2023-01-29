قام الإعلامي منار شاهين، بالتعليق على استعدادات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، لمواجهة نظيره الفيحاء في نهائي كأس السوبر.

وقال شاهين خلال مداخلة على برنامج الحصاد الرياضي:” الاتحاد أنهى المهمة الأسهل في كأس السوبر بعد الفوز على النصر في الدور نصف النهائي، ويتبقى له المهمة الأصعب أمام الفيحاء في النهائي”.

وأضاف:” أن الجمهور الاتحادي يطمح أن يكون لديه مرونة تكتيكية بحسب كل مباراة”، مُشيرًا إلى أن مباراة الفيحاء والاتحاد القادمة لن تكون سهلة .

وكان الاتحاد قد تأهل للمباراة النهائية بعد الفوز على النصر بثلاثة أهداف مقابل هدف، فيما صعد الفيحاء للنهائي بعد الفوز على الهلال بهدف دون رد.