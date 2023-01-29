تصريحات صادمة من المعتدي على زوج نانسي بيلوسي

قدم ديفيد ديبابي، الذي هاجم منزل رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة نانسي بيلوسي في أكتوبر الماضي وأصاب زوجها، اعتذاره عن عدم إنجازه لهذه المهمة.

وصرح المهاجم، الموجود حاليا في السجن، إنه كان يجب عليه أن يكون “مستعدا بشكل أفضل” لتنفيذ هذا الهجوم، مضيفًا في حديث مع قناة KTVU FOX 2 عبر الهاتف: “أريد أن أعتذر أمامكم. لقد أفسدت العمل … أنا آسف للغاية لأنني لم أستطع الاستمرار. هذا ذنبي، وليس خطأ أحد آخر. كان يجب أن أستعد بشكل أفضل”.

وأفادت القناة، بأن الحديث مع ديبابي، كان بمبادرة من جانبه وجاء بمثابة مفاجأة غير متوقعة بالنسبة لها، بينما يوم أمس الجمعة، سمحت محكمة سان فرانسيسكو بنشر مقطع فيديو التقطته كاميرا الشرطة يوثق الاعتداء الذي تعرض له زوج نانسي بيلوسي، قبل عدة أشهر.