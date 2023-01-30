وثق اللاعب المغربي مهاجم فريق الاتحاد مقطع فيديو بعد التتويج بكأس السوبر السعودي 2023 .
وظهر حمدالله في الفيديو وهو يرتدي ميداليته الذهبية ويقول لأحد زملائه في الفريق : ” الذهب بهذا اللون غير ” ورد عليه المحيطين : الله تستاهل .
يذكر أن الاتحاد توج مساء اليوم الأحد ببطولة كأس السوبر السعودي على حساب الفيحاء بهدفين دون مقابل سجلهما “حمدالله” .
كما حصل حمدالله على جائزة أفضل لاعب وأفضل هداف في السوبر.
في اوضح من كذا ؟؟ pic.twitter.com/WhKOjESSuO
— wa7eed (@_waheed20) January 29, 2023
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