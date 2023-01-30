وثق اللاعب المغربي مهاجم فريق الاتحاد مقطع فيديو بعد التتويج بكأس السوبر السعودي 2023 .

وظهر حمدالله في الفيديو وهو يرتدي ميداليته الذهبية ويقول لأحد زملائه في الفريق : ” الذهب بهذا اللون غير ” ورد عليه المحيطين : الله تستاهل .

يذكر أن الاتحاد توج مساء اليوم الأحد ببطولة كأس السوبر السعودي على حساب الفيحاء بهدفين دون مقابل سجلهما “حمدالله” .

كما حصل حمدالله على جائزة أفضل لاعب وأفضل هداف في السوبر.