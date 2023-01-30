دعت وزارة التعليم، إداراتها، لمنع العقاب البدني أو اللفظي أو النفسي، مطالبة بتعديل وتقويم سلوكيات الطلاب والرفع من تحصيلهم العلمي بالطرق والإجراءات التربوية الصحيحة.

كما قررت وزارة التعليم، منع إدارات المدارس من إخراج الطالب من الفصل الدراسي، وإيقافه طوال الحصة الدراسية أو جزء منها، إضافة إلى منع استخدام الألفاظ غير اللائقة وحرمان الطالب من الفسحة والخروج إلى دورة المياه.

وشددت على الرجوع في معالجة مشكلات الطلاب السلوكية والتربوية إلى الأساليب التربوية الصحيحة وتطبيق قواعد المواظبة وتفعيل دور لجنة التوجيه والإرشاد في المدرسة، والالتزام بالتعاميم والتوجيهات الواردة واتباع الأساليب التربوية في التعامل.