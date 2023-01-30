بالصور.. مميزات وأسعار شيفروليه كابتيفا الجديدة في المملكة

توفر عملاقة تصنيع السيارات العالمية “شيفروليه”، العديد من الطرازات القوية داخل سوق المملكة، بين فئة السيدان والكروس أوفر، والرياضية، بالإضافة إلى عائلة الـ SUV والتي تضم النسخة الشهيرة كابتيفا موديل 2023.

وجاءت السيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2023 عبر 3 فئات من التجهيزات، ولكنها تستمد قوتها عبر محرك 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، يستطيع أن يضخ 149 حصانا، وعزم دوران 255 نيوتن/متر.

وتتميز السيارة بحساسات ركن، كاميرا خلفية و 360 درجة محيطة، بالإضافة إلى مقود حركة متعدد الوظائف “مالتي فانكشن”، وخاصية تشغيل وايقاف المحرك بدون مفتاح.

كما أن السيارة تتميز بنظام صوتي ترفيهي، ومدخل AUX و مشغل اقراص مدمجة CD، وبلوتوث، وشاشة تعمل باللمس تتوسط قمرة القيادة، بالاضافة إلى مدخل USB، وفتحة سقف كهربائية، ومصابيح للقراءة.

وتتوفر السيارة في المملكة بالأسعار التالية:

– الفئة الأولى من السيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2023 بقيمة قدرها 76,070 ريال.

– الفئة الثانية نحو 81,800 ريال، وتقدم الفئة الثالثة كاملة التجهيزات بسعر 87,810 ريال.