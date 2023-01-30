انتقد الإعلامي الرياضي محمد الذايدي من يريدون ضم “عبدالرحمن غريب” للمنتخب وهو في دكة النصر.
وقال الذايدي :” هناك تناقضات و أمور غريبة تحدث، يريدون ضم غريب للمنتخب وهو موجود في الاحتياط بالنصر”.
وأضاف ” الجمهور اتعود على البزخ والرفاعية فالنصر يغير اللاعبين في هذه الفترة مثل شرب المياة. أرى أن هذا الميركاتو من أسوء الفترات الشتوية التي مرت علينا لأنه ضعيف جدا”.
محمد الذايدي :
يريدون ضم "عبدالرحمن غريب" للمنتخب وهو في دكة #النصر !!
الحصاد الرياضي …
( الاتحاد الهلال النصر الأهلي الشباب )@malthaidy pic.twitter.com/zpZ4pvRWx7
— قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) January 29, 2023
التعليقات
اترك تعليقاً