انتقد الإعلامي الرياضي محمد الذايدي من يريدون ضم “عبدالرحمن غريب” للمنتخب وهو في دكة النصر.

وقال الذايدي :” هناك تناقضات و أمور غريبة تحدث، يريدون ضم غريب للمنتخب وهو موجود في الاحتياط بالنصر”.

وأضاف ” الجمهور اتعود على البزخ والرفاعية فالنصر يغير اللاعبين في هذه الفترة مثل شرب المياة. أرى أن هذا الميركاتو من أسوء الفترات الشتوية التي مرت علينا لأنه ضعيف جدا”.