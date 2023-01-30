أكدت استشاري الغدد الصماء والسكري الدكتورة عائشة الخزيمي أنه بسبب سوء التغذية والطلب عن طريق تطبيقات التوصيل زادت نسب إصابة الأطفال بالسكري من النوع الثاني.

وقالت الخزيمي :” هناك أدوية تنزل الوزن بنسبة 22% توفرت في أكثر من دولة من دول الخليج وستكون متاحة في المملكة بعد شهرين تقريبا”.

وأضافت ” هذا الدواء يساعد في تنظيم السكر ويخفض الرغبة في الأكل فيصبح هناك احساس بالشبع الدائم ما ينتج عنه خفض الوزن”.