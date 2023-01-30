تحدث مدرب اللياقة الكابتن سعد العسيري، عن أهمية تمارين الإطالة وكيفية استفادة الجسم منها.

وقال “العسيري”، خلال لقائه على برنامج صباح السعودية المُذاع على قناة السعودية:” أن الشخص الرياضي والغير رياضي يحتاج إلى تمارين الإطالة حيث أنها تنشط الدورة الدموية.”

وأضاف:” أن الشخص الرياضي يحتاج لتمارين الإطالة بعد ممارسة الرياضة وقبلها لتهيئة الجسم وتهدئته.”