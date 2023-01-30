تحدث مدرب اللياقة الكابتن سعد العسيري، عن أهمية تمارين الإطالة وكيفية استفادة الجسم منها.
وقال “العسيري”، خلال لقائه على برنامج صباح السعودية المُذاع على قناة السعودية:” أن الشخص الرياضي والغير رياضي يحتاج إلى تمارين الإطالة حيث أنها تنشط الدورة الدموية.”
وأضاف:” أن الشخص الرياضي يحتاج لتمارين الإطالة بعد ممارسة الرياضة وقبلها لتهيئة الجسم وتهدئته.”
#صباح_السعودية | ما أهمية تمارين الإطالة؟ وكيف يستفيد جسمك منها؟ #قناة_السعودية pic.twitter.com/csZpwoe6Q8
— صباح السعودية🇸🇦 (@SabahAlsaudiah) January 30, 2023
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