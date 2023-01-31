بالفيديو.. رئيس السوق المالية يكشف أسباب السماح للأجانب بالاستثمار في مكة والمدينة

كشف رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد القويز أسباب السماح للأجانب بالاستثمار العقاري في مكة والمدينة.

وقال القويز خلال لقائه في برنامج في الصورة : القاعدة هي نفسها ، اليوم لما تشوف الرؤية وبرامج تحقيقها والتي من أهمها خدمة ضيوف ولما تشوف حجم ومستوى ونطاق المشاريع المرتقبة عشان تحقق المستهدفات تحتاج إلى استثمار ضخم جدا.

وأضاف أن هذا هو سبب وجود مشروع تمكين الاستثمار وحق الانتفاع لغير السعوديين في مكة والمدينة لأول مرة.