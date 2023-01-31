أعلن صندوق التنمية العقارية عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى بمجال التحول الرقمي بمدينة الرياض، عبر حسابه الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) .

وأوضح أن المسمى الوظيفي المطلوب هو أخصائي التحوّل الرقمي، وفقا للشروط التالية:

1- درجة بكالوريوس فأعلى في تخصص (علوم الحاسب، نظم المعلومات) أو ما يعادلها.

2- خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال ذات صلة (منها سنتين لحملة الماجستير وثلاث سنوات لدرجة الدكتوراه).

وأشار إلى أن التقديم متاحاً حالياً وذلك من خلال الموقع