كشفت مجموعة الحوطي للتشغيل والصيانة (Al-Hoty)، عن فتح باب التوظيف لشغل وظائف هندسية وإدارية في مختلف التخصصات، في مشروعات تابعة لـ (أرامكو) بموجب عقد SMP الخاص بالشركة.
وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية المتوفرة هي:
أخصائي إنشاءات.
– مهندس تكلفة.
– مهندس – مدني.
– مهندس – اتصالات.
– مهندس – التحكم والأجهزة.
– مهندس – كهربائي.
– مهندس – أجهزة.
– مهندس – ميكانيكي.
– مهندس – الأنابيب.
– مهندس – إنشائي.
– مهندس – اتصالات.
– مهندس تقدير.
– أخصائي مواد
– مهندس تخطيط.
– مسؤول السلامة / الامتثال الميداني.
– مهندس الجدولة، وغيرهم.
وأفادت بأن الشروط المطلوبة للتقديم على الوظائف هي:
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– درجة البكالوريوس في تخصصات ذات صلة.
– المعدل التراكمي (3.0 / 4.0) أو (3.75 / 5).
– خبرة 3 سنوات في مجال العمل.
– مهارات ممتازة في الحاسب والبرامج ذات الصلة.
وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن من خلال إرسال السيرة الذاتية على : [email protected]
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