كشفت مجموعة الحوطي للتشغيل والصيانة (Al-Hoty)، عن فتح باب التوظيف لشغل وظائف هندسية وإدارية في مختلف التخصصات، في مشروعات تابعة لـ (أرامكو) بموجب عقد SMP الخاص بالشركة.

وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية المتوفرة هي:

أخصائي إنشاءات.

– مهندس تكلفة.

– مهندس – مدني.

– مهندس – اتصالات.

– مهندس – التحكم والأجهزة.

– مهندس – كهربائي.

– مهندس – أجهزة.

– مهندس – ميكانيكي.

– مهندس – الأنابيب.

– مهندس – إنشائي.

– مهندس – اتصالات.

– مهندس تقدير.

– أخصائي مواد

– مهندس تخطيط.

– مسؤول السلامة / الامتثال الميداني.

– مهندس الجدولة، وغيرهم.

وأفادت بأن الشروط المطلوبة للتقديم على الوظائف هي:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– درجة البكالوريوس في تخصصات ذات صلة.

– المعدل التراكمي (3.0 / 4.0) أو (3.75 / 5).

– خبرة 3 سنوات في مجال العمل.

– مهارات ممتازة في الحاسب والبرامج ذات الصلة.

وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن من خلال إرسال السيرة الذاتية على : [email protected]

[email protected]

[email protected]