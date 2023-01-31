كشف تقرير عن خرافتين شائعتين يجب تصحيحهما بخصوص أمراض القلب، وأولهما أنه “إذا كنت تعاني من مشكلة في القلب فأنت بحاجة لتكون أقل نشاطًا”.

وأكد أطباء القلب إن هذه أكبر خرافة، لأن نمط الحياة المستقرة قاتل بطيء، وعلى العكس يقوي النشاط البدني القلب ويحسن تدفق الدم ويحافظ على صحته.

والخرافة الثانية هي تناول الطعام المسلوق فقط إذا كنت تعاني من مشكلة في القلب، في حين أن الفكرة من وراء تناول الطعام المسلوق هي وقف استهلاك الدهون، إلا أنه يمكن أن يكون للدهون آثار صحية مفيدة على الشخص، لذا يجب ادخال أطعمة بها دهون صحية، لأن قلة تناول الدهون قد يؤثر على شهية الشخص ويمكن أن يؤدي أيضًا إلى تقلبات مزاجية.