قال استشاري أمراض واضطرابات النوم، صالح الدماس، إن القيلولة تحسن مزاج الإنسان ولديه قدرة أكبر على الإنجاز لذا فأن الشركات العالمية بدأت في إعطاء موظفيها وقت للقيلولة.

وأضاف أن هذه الشركات وجدت أن إنتاجية موظفيها تزداد عندما يحصلون على قسط من النوم ما بين 1:30 إلى 2 مساء، وذلك بحسب ما ذكره في قناة الإخبارية.

ونصح من يعانون من الأرق بتجنب أخذ قيلولة لأن هذه القيلولة سيكون لها تأثير سلبي عليهم وسيكون هناك صعوبة في النوم.