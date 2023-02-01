يرى الأمير نواف بن محمد نائب رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى، أن إيقاف الهلال عن التسجيل قد يكون خيرة لعدم انضمام كريستيانو رونالدو لصفوفه لكونه يطمح للأفضل.

وقال “بن محمد” خلال مداخلة على برنامج المنتصف المُذاع على القناة الإخبارية:” من وجهة نظري الشخصية إذا كان لدي خيار لاختيار لاعب غير رونالدو، سأختار غيره”، لافتًا أن الهلال في الصيف القادم من الممكن أن يكون لديه لاعب أفضل .