تعليق عضوية اتحاد سيريلانكا لكرة القدم من الاتحاد الآسيوي

أعلن الكونغرس الآسيوي اليوم الأربعاء تعليق عضوية الاتحاد السيرلانكي لكرة القدم من الاتحاد الآسيوي للعبة .

وكان مجلس FIFA قرر تعليق عضوية اتحاد سيريلانكا لكرة القدم بشكل فوري نتيجة تدخل حكومي بشؤونه.

واعتبر المجلس أن الظروف المحيطة بانتخابات اللجنة التنفيذية الجديدة لاتحاد سيريلانكا لكرة القدم والتي جرت بتاريخ 14 يناير 2023 تشكِّل – وفق لوائح FIFA – تدخلاً غير مشروع من طرف ثالث.

وسيكون رفع عقوبة الإيقاف مشروطاً بتحقيق الشروط التالية:

أن يُمنح اتحاد سيريلانكا لكرة القدم/كرة القدم السيريلانكية بشكل قانوني استثناءً رسمياً ومكتوباً من القانون الرياضي الوطني الحالي، وذلك لضمان الاعتراف بلوائح اتحاد سيريلانكا لكرة القدم التي تم تبنيها مؤخراً (22 سبتمبر/أيلول 2023) وتطبيقها.

أن تكون إدارة اتحاد سيريلانكا لكرة القدم مسؤولة بشكل كامل عن تسيير الشؤون اليومية للاتحاد إلى أن يتم انتخاب لجنة تنفيذية جديدة له، وذلك نظراً لكون الانتخابات التي جرت بتاريخ 14 يناير/كانون الثاني 2023 غير معترف بها من FIFA ولا من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

إجراء انتخابات للجنة تنفيذية جديدة وفق اللوائح التي تمت المصادقة عليها مؤخراً (22 سبتمبر/أيلول 2022)، وخصوصاً فيما يتعلّق بالاقتراع السري والولاية الممتدة لأربع سنوات.