روى مواطن يدعى صالح، قصته تورطه في قضية تستر تجاري على عامل مخالف.

وقال صالح : في يوم كنت جالس مع الشباب في الاستراحة وجاني واحد منهم وقال لي عندي لك مشروع بيدخل لك مبلغ شهري وأنت جالس في البيت ” وتابع أنه تحمس وسأل صديقه عن المشروع.

وتابع : المشروع عبارة أنك تعطي اسمك لأحد العمال المخالفين لنظام الإقامة فوافقت رغم معرفتي بمخالفة العامل لكن المبلغ أغراني.

وأضاف : بدينا وبدأ العامل يحول لي المبلغ في أول كل شهر وفي أحد الأشهر لم يحول المبلغ واتصلت عليه قال أن قناك مشاكل وسوف أحول لك قريباً حتى جاء يوم اضطريت أن أراجع إحدى الدوائر الحكومية اكتشفت أن علي مخالفات.

وأردف أنه علم بأن العامل يستخدم اسمه في أمور غير قانونية وعلى إثرها تم إغلاق المحل وتم محاسبته وفقد وظيفته لأنه وقع في التستر التجاري.