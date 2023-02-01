أوضح أستاذ الفقه المقارن بجامعة الإمام محمد بن سعود، الدكتور سعد بن عبدالله السبر، حكم دخول الأم بيت ابنها وزوجته دون استئذان.

وذكر أنه لا يجوز دخول الأفراد بما في ذلك الأم أن تدخل بيوت الآخرين دون استئذان، وذلك بحسب ما ذكره خلال في برنامج يستفتونك المذاع على قناة الرسالة.

وأكد أن الاستئذان فيه فوائد عظيمة منها ستر العورة لأهل البيت، وتجنب المشاكل التي قد تنشأ نتيجة عدم الاستئذان.