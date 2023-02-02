شهدت إحدى المستشفيات في تونس، حالة ولادة نادرة لطفل يحمل شقيقه التوأم داخل بطنه، وهي حالة تحصل لأول مرة في البلاد.

وقال الدكتور وسام مقني المختصّ في جراحة الأطفال، “تسجيل حالة نادرة جدا لأول مرة في تونس تتمثّل في ولادة طفل يحمل شقيقه التوأم في بطنه”.

وأضاف ” الأطبّاء الذين تعاملوا مع حالة الوالدة، كانوا يعتقدون في الأشهر الأولى من الحمل بعد التصوير، أنّ الجنين كان يحمل كيسًا، إلاّ أنه مع تقدّم الحمل أظهرت الصور وجود عمود فقري وعظام ساق في بطن الجنين”.

وأشار إلى أن الجنين الثاني كان يتغذى عن طريق الكلية اليسرى لشقيقه وكان قلبه ينبض حتى الأسبوع الثامن عشر من الحمل حتى توقف نبضه وفارق الحياة.

وتابع، المولود الجديد سيخضع لعملية جراحية لاستئصال الجنين المتوفى داخل بطنه، مؤكداً أن هذه العملية “لا تشكل أي خطورة” على حياة المولود.