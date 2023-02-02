أوضح الناقد الرياضي خلف ملفي عوائد استضافة المملكة لكأس آسيا، مؤكدا أن هذا الحدث سيكون أبرز حدث آسيوي على صعيد كرة القدم، وسيكون هناك عوائد كبيرة جدا للمملكة وسيشاهد الجميع نهضة مختلفة تماما.

وقال ملفي :” تُعد استضافة المملكة لكأس آسيا حدث كبير جدًا، ولدينا مفاجآت تطوّر وتعزّز قيمة الكرة السعودية”

وأضاف ” نحن أبطال آسيا لثلاث مرات كما أن منتخبنا أبدع في كأس العالم في مونديال قطر الأخير فضلا عن المشاركة في مونديال الأندية بالمغرب كل هذا يؤكد مدى تطور الكرة السعودية “.

وتابع” اللاعب الأجنبي ضمن رؤية المملكة ٢٠٣٠، وبالتالي أصبح لدينا من ٧ إلى ٨ أجانب، من بينهم أحد أعظم لاعبي كرة القدم في العالم وهو كرستيانو رونالدو وهذه من الأمور التي تعزز قيمة الكرة السعودية وتطورها”.