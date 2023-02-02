قال طبيب الأسرة والمختص في الشأن الصحي، فؤاد سندي، إن ممارسة الرياضة داخل المنزل أحد أهم أشكال الابتعاد عن الأمراض.

وأكد أن الفرد يمكن أن يمارس الرياضة في المنزل لمدة 10 دقائق أو 20 دقيقة، مضيفا أن هذا الوقت يكفي لحرق السكريات، وذلك بحسب ما ذكره في قناة الإخبارية.

وأكد أن ممارسة الرياضة يجب أن تكون ثقافة يعزز الأفراد في أنفسهم.