كشفت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من جدة، والرياض، وجازان، والدمام.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: عمليات الخدمات (جدة)، مشرف مستودع (الرياض)، سكرتير تنفيذي (جازان)، ممثل خدمة العملاء (الدمام).

وأشارت إلى أن التقديم بدءًا من تاريخ أمس الخميس الموافق 2 فبراير 2023م، بينما للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، عبر موقع شركة التصنيع الوطنية من هنا