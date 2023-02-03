كشف برنامج خدمة ضيوف الرحمن (Doyof Al Rahman)، عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس – بمدينة جدة.

وأوضح البرنامج أن المسمى الوظيفي المتوفر هو:

– مدير مساعد للاستراتيجية والحوكمة.

وأفاد بأن المؤهلات والخبرات المطلوبة :

– درجة البكالوريوس في تخصصات إدارة الأعمال، أو الهندسة، أو علوم المعلومات، أو الاقتصاد، أو الإحصاء، أو أي مجال ذي صلة.

– 4 + سنوات “خبرة في الاستشارات الإدارية.

– الخبرة في صياغة الاستراتيجيات وتنفيذها.

– مهارة تحليلية قوية، وحل المشكلات.

– القدرة على تحليل البيانات والمعلومات المعقدة.

– الكفاءة في PowerPoint وبناء العروض التقديمية.

– مهارات قوية في البحث والإبلاغ وتصور البيانات.

وأشار البرنامج إلى أن التقديم متاح الآن من خلال الموقع .