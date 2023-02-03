كشف برنامج خدمة ضيوف الرحمن (Doyof Al Rahman)، عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس – بمدينة جدة.
وأوضح البرنامج أن المسمى الوظيفي المتوفر هو:
– مدير مساعد للاستراتيجية والحوكمة.
وأفاد بأن المؤهلات والخبرات المطلوبة :
– درجة البكالوريوس في تخصصات إدارة الأعمال، أو الهندسة، أو علوم المعلومات، أو الاقتصاد، أو الإحصاء، أو أي مجال ذي صلة.
– 4 + سنوات “خبرة في الاستشارات الإدارية.
– الخبرة في صياغة الاستراتيجيات وتنفيذها.
– مهارة تحليلية قوية، وحل المشكلات.
– القدرة على تحليل البيانات والمعلومات المعقدة.
– الكفاءة في PowerPoint وبناء العروض التقديمية.
– مهارات قوية في البحث والإبلاغ وتصور البيانات.
وأشار البرنامج إلى أن التقديم متاح الآن من خلال الموقع .
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