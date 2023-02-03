أكد المختص في الاستثمار والنفط الدكتور فهد بن جمعة، أن قرار أوبك+ بالإبقاء على سياسة إنتاج النفط مناسب في ظل الظروف الحالية؛ حتى تكون هناك صورة واضحة عن ما يجري في الأسواق في الأشهر القادمة.

وقال بن جمعة خلال مداخلة على قناة الإخبارية:” أننا نتطلع الآن إلى الطلب الصيني، متى سوف ينمو وبكم حجم النمو .”