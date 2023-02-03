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“الضمان الصحي”: 3 خطوات لتقديم شكوى ضد صاحب العمل

منذ 34 دقيقة
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&#8220;الضمان الصحي&#8221;: 3 خطوات لتقديم شكوى ضد صاحب العمل
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نوه مجلس الضمان الصحي بالخطوات الواجب مراعاتها من أجل تقديم شكوى ضد صاحب العمل، في حال عدم التأمين عليه أو على أفراد أسرته، أو في حال تمت مشاركته في دفع أقساط التأمين، تقديم شكوى ضد صاحب العمل.

وذكر أن تقديم الشكوى يكون بالضغط على زر الدخول إلى الرابط التالي :هنا

ثم إضافة اسم مستخدم وكلمة مرور جديدة أو الاستمرار كضيف للخدمة،وبعدها يتم تقديم الشكوى من خلال ملء بيانات مقدم شكوى، في حال كان المستفيد شخص آخر ، يجب ملء بيانات المستفيد.

وأضاف أن الخطوات التالية تكون بإدخال بيانات الإتصال بصاحب العمل،وإدخال بيانات الإتصال بمقدم الشكوى، وفي حال كانت الشكوى مرتبطة بشكوى سابقة مغلقة، قم بإدخال رقم الشكوى السابقة، ثم أدخل نص الشكوى بشكل واضح، وتحميل صورة من الوثائق المؤيدة،ثم الضغط على زر التأكيد.

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