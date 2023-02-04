تحدثت خريجة صيدلة تدعي مها عن مشاكل ومضايقات العمل مع الأجانب، مشيرة إلى إنها تقدمت بشكاوى والرد كان يأتي “هذا مديرك ويؤدي عمله”.
وقالت مها :” الأجانب يحصلون على مزايا لا يحصل عليها السعودي، حيث يحصل الأجنبي على تذكرة كاملة له ولجميع المقيمين معه وهذا غير متاح للسعودي”.
وأضافت ” مهنة الصيدلة أصبحت حكر على جنسية معينة وذلك في كل مجال الصيدلة حتى المقابلات الوظيفية يجريها شخص غير سعودي”.
تحديات توطين مهنة الصيدلة بالقطاع الخاص..
خريجة صيدلة: تقدمت بشكاوى حول مضايقات العمل من الأجانب، والرد كان يأتي "هذا مديرك ويؤدي عمله"@jalmuayqil#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/emlVXt8DBn
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) February 3, 2023
تحديات توطين مهنة الصيدلة بالقطاع الخاص..
خريجة صيدلة: الأجانب يحصلون على مزايا لا يحصل عليها السعودي@jalmuayqil#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/SQ9Nd8qjGD
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) February 3, 2023
تحديات توطين مهنة الصيدلة بالقطاع الخاص..
خريجة صيدلة: المهنة أصبحت "حكر على جنسية معينة"@jalmuayqil#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/iCeRb8mid5
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) February 3, 2023
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