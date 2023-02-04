أكد وكيل وزارة الاتصالات لقدرات ووظائف المستقبل المهندس فارس الصقعبي، أن العالم يتشكّل من جديد، وأن التغيرات القادمة ستُقصي 85 مليون وظيفة بحلول عام 2025م، وأنه ما لم نتسلح بمهارات جديدة فلن نواكب طفرة العمل القادمة التي ستخلق 95 مليون وظيفة بديلة.

وقال المهندس فارس الصقعبي، خلال برنامج “النقطة العمياء” عبر قناة “السعودية”: لدينا 32 جامعة تقدم برامج وتخصصات متعلقة بالمجالات التقنية والرقمية، وأكاديميات متخصصة مثل الأكاديمية السعودية الرقمية، وأكاديمية طويق التابعة للاتحاد السعودي للأمن السيبراني للبرمجة والدرونز، وأكاديميات أبل وسدايا وغيرها؛ لتجهيز أبناء المستقبل بمهارات وقدرات الوظائف المستقبلية، كالذكاء الاصطناعي والأتمتة.

وتابع: “نظرًا لأن فكرة برنامج النقطة العمياء استباق الخطر قبل الندم، رصد نقطة لا يراها كثير من الطلبة وأولياء أمورهم”، لافتًا إلى أن المعسكرات التي تنتهي بالتوظيف وتقدمها الأكاديمية السعودية الرقمية، نجحت في توظيف مباشر لأكثر من 35 ألف شاب وشابة في وظائف تقنية في سوق العمل.