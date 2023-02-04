أكد وكيل وزارة الاتصالات لقدرات ووظائف المستقبل المهندس فارس الصقعبي، أن العالم يتشكّل من جديد، وأن التغيرات القادمة ستُقصي 85 مليون وظيفة بحلول عام 2025م، وأنه ما لم نتسلح بمهارات جديدة فلن نواكب طفرة العمل القادمة التي ستخلق 95 مليون وظيفة بديلة.

وقال المهندس فارس الصقعبي، خلال برنامج “النقطة العمياء” عبر قناة “السعودية”: لدينا 32 جامعة تقدم برامج وتخصصات متعلقة بالمجالات التقنية والرقمية، وأكاديميات متخصصة مثل الأكاديمية السعودية الرقمية، وأكاديمية طويق التابعة للاتحاد السعودي للأمن السيبراني للبرمجة والدرونز، وأكاديميات أبل وسدايا وغيرها؛ لتجهيز أبناء المستقبل بمهارات وقدرات الوظائف المستقبلية، كالذكاء الاصطناعي والأتمتة.

وتابع: “نظرًا لأن فكرة برنامج النقطة العمياء استباق الخطر قبل الندم، رصد نقطة لا يراها كثير من الطلبة وأولياء أمورهم”، لافتًا إلى أن المعسكرات التي تنتهي بالتوظيف وتقدمها الأكاديمية السعودية الرقمية، نجحت في توظيف مباشر لأكثر من 35 ألف شاب وشابة في وظائف تقنية في سوق العمل.

#النقطة_العمياء | م. فارس الصقعبي : 85 مليون وظيفة ستختفي من العالم ولا يوجد حل للموظفين إلا بحصولهم على الوظائف الجديدة. #قناة_السعودية pic.twitter.com/KTlATmOafv — قناة السعودية (@saudiatv) February 3, 2023

#النقطة_العمياء | م. فارس الصقعبي : الجهات الحكومية بالتعاون مع أكبر الجهات العالمية وفرت أكثر من 35 ألف وظيفة تقنية، ودربت بمستوى تعليمي يقارب درجتي الماجستير والدكتوراه بشكل مجاني. #قناة_السعودية pic.twitter.com/CoM1kGrHie — قناة السعودية (@saudiatv) February 3, 2023