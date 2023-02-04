يبحث نجم فريق تشيلسي، حكيم زياش أكثر من خيار بشأن مستقبله خلال الفترة المقبلة، بعد فشل انتقاله إلى باريس سان جيرمان

ويواجه النجم المغربي زياش صعوبة في حجز مكان أساسي مع تشيلسي ، خاصة بعد تعاقد البلوز مع أكثر من صفقة هجومية في الميركاتو الشتوي.

وأفادت مصادر أجنبية بأن زياش الذي بدأ مواجهة أمس أمام فولهام، قد لا ينهي الموسم الحالي بقميص تشيلسي، لذلك يقيم النجم المغربي عدة خيارات متاحة للرحيل عن البلوز.

وأضافت : “الانتقال إلى الدوري الإماراتي أحد الخيارات التي تجذب اهتمام زياش، خاصة أن الميركاتو الشتوي هناك ينتهي يوم 8 فبراير”.

وتابعت : “مدير أعمال النجم المغربي بدأ المفاوضات بالفعل، في محاولة لوضع بند يسمح لزياش بالعودة إلى أوروبا قريبًا”.

وأشارت المصادر إلى أن زياش يسير على خطى رونالدو عندما وقع مع النصر، وربط نفسه بالعودة إلى أوروبا من بوابة نيوكاسل يونايتد