وثق مقطع فيديو ظهور طفل سعودي في مدينة العلا، وهو يتحدث مع سياح من بولندا باللغة الانجليزية، وأثار تفاعلا واسعا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر الطفل في فيديو يسأل السياح عن رأيهم في العلا، وعن سبب الزيارة وأهم الأشياء التي أعجبتهم في الموقع، وكذلك الأماكن الهامة الأخرى التي لفتت انتباههم في المملكة.

وسألهم عن أهم ما أعجبهم في العلا والبيئة الصحراوية والمناظر الطبيعية، فضلاً عن اختلاف البيئة ما بين السعودية وغيرها من الدول.

وتبادل الطفل أطراف الحديث مع الزوار، مؤكداً على حلمه بزيارة بريطانيا لمتابعة الكرة العالمية.