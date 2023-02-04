وثق مقطع فيديو ردة فعل حارس الفيحاء فلاديمير بعد فوز الهلال على الوداد المغربي بركلات الترجيح في كأس العالم للأندية.

وأظهر الفيديو غضب “فلاديمير” بعد تسديد مصعب الجوير للركلة الأخيرة ليترتفع النتيجة 5/3 وتنتهي المباراة لصالح الهلال.

وتأهل الهلال لنصف نهائي كأس العالم للأندية ليواجه فلامنغو البرازيلي يوم الثلاثاء القادم 7 فبراير.