شهد التشكيل المثالي للجولة الـ 15 في دوري روشن سيطرة للاعبي الشباب، فيما غاب لاعبو الاتحاد والنصر.

وتضمن التشكيل المثالي للجولة 15، حسن كادش وسلطان مندش، مع وجود البقية من اللاعبين الأجانب.

وفيما يلي التشكيل المثالي للجولة 15:

حراسة المرمى: “مارتن كمبانيا (الباطن).

خط الدفاع: إياجو سانتوس (الشباب)، سعد ناطق (أبها) حسن كادش (التعاون).

خط الوسط: سلطان مندش (الفيحاء)، سعد بقير (أبها)، ألفا سيميدو (الطائي)، كارلوس جونير (الشباب).

خط الهجوم: سانتي مينا (الشباب)، روبين كوايسون (الاتفاق)، كاكو (التعاون).