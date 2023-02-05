أكد الكاتب الصحفي محمد الرشيدي من تجربة خاصة لابنته، أن تطبيق “تيك توك” يروج للإلحاد بين الصغار، وكذلك للمثلية الجنسية بشكل مُرعب.

وروى الرشيدي خلال برنامج “ياهلا”، موقف مع ابنته التي فاجأته بالحديث مع مجموعة من الأشخاص عن الإلحاد ومنهم صغار تحت الـ 13 عاما وهي كانت بعمر الـ 17 عاما وجائته مصدومة.

وبخصوص ما دار في اجتماعه مع مسؤولين منصة “تيك توك” حول المحتوى الغير لائق، أوضح أنهم تعهدوا بحجب المحتوى الذي يدعو للإلحاد والمثلية في السعودية.

تعهدوا بحجب المحتوى الذي يدعو للإلحاد والمثلية في السعودية..

الكاتب الصحفي محمد الرشيدي يكشف كواليس ما دار في اجتماعه مع مسؤولين منصة "تيك توك" حول المحتوى الغير لائق @malrashidi1#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/ixKaPpnTpS — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) February 5, 2023