كشفت فتيات إيرانيات، عن تفاصيل تعرضهن للتعذيب والاغتصاب في سجون نظام الملالي الإرهابي.

وقالت إحداهن:” لدينا قوات متمركزة في منطقة بردي على الخطوط الأمامية، وبعد هجمات النظام الإيراني بالصواريخ والطائرات المسيرة تم نقلنا إلى منطقة أخرى، والمقاتلات الموجودات يمثلن ثلث المقاتلات الموجودات في الحزب، ولدينا وحدات عسكرية أخرى للمقاتلات”، بحسب “العربية”.

وأضافت فتاة أخري :” لم أشارك في الاحتجاجات فقط، ولكن كنت قائدة لها، ولكن لم يعد بإمكاني العيش بحرية، لأن القوات الإيرانية تعرفت على هويتي وصدر حكم ضدي بالسجن”.

وأشارت إلى أنها شاركت في وقفة احتجاجية، بعد مقتل مهسا أمينى، َوقامت القوات الإيرانية بتفريقهن واحتجزهن مضيفة :” تعرضت للتعذيب بالضرب والصعق بالكهرباء وأدوات أخرى”.

وكشفت أخرى عن تعرض ابنة عمها للاغتصاب والاعتداء، أمام أعين شقيقها.