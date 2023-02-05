كشفت عارضة الأزياء مودل روز، عن خروجها من أمريكا للمرة الأولى بعد سنوات من الاستقرار بها.

وخرجت مودل روز في مقطع فيديو وهي تقوم بتحضير حقائب السفر، موضحة أن سبب خروجها من أمريكا يعود إلى أنها استخرجت فيزا من أمريكا على شكل ورقة دون تثبيتها في جواز السفر.

ولفتت إلى أن محاميها السابق نصحها بأن تعود لبلدها الأم حتى تثبت “الفيزا” عن طريق السفارة الأمريكية في المملكة، وعندما تواصلت مع السفارة الأمريكية في المملكة أخبروها بأنهم لا يستطيعون إصدار تأشيرة لها من السعودية ما اضطرها لأن تعلق في أمريكا.

وأضافت أنها علمت عن طريق الصدفة من أحد أصدقائها بأنها يمكنها تثبيت التأشيرة من أي سفارة أمريكية في أي دولة، مشيرة إلى أن كثير من الفرص والعروض ضاعت عليها بسبب فهمها الخاطئ.