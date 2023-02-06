حذرت أخصائية الغدد الصماء في مدينة نيويورك، فلورنس كوميت، من الآثار الجانبية غير المعروفة لعقار Wegovy المستخدم لإنقاص الوزن.

وذكرت أن الأشخاص الذين يتناولون العقار سيفقدون عضلاتهم تمامًا، لكونه يتسبب في إذابة العضلات، مرجعة سبب ذلك لكون أن العقار يجعل من يتناوله يشعر بالغثيان لذلك فيلجأ الفرد تناول القليل من البروتين، والإكثار من تناول الأطعمة المريحة مثل البطاطس المهروسة أو الأرز.

وأكدت أن المرضى الأكبر سنًا لديهم مستويات أقل من هرمون التستوستيرون المرتبط بالحفاظ على العضلات في الجسم، كما أن العديد من المرضى أيضًا في القيام بتمارين المقاومة الكافية، مثل رفع الأثقال أو استخدام آلات تدريب الأثقال، مما يؤدي إلى فقدان العضلات.