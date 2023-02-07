كشف الأديب والإعلامي محمد رضا نصرالله عن محاولة استعادة “عبدالرحمن منيف” للمملكة.

وأوضح أن “عبدالرحمن منيف” أصيب بفشل كلوي حاد في آخر حياته وكان يحتاج لرعاية طبية خاصة

وقال “رضا” خلال ظهوره في برنامج ” في الصورة” أن منيف عندما كان في باريس اشتكى لـ الطيب صالح قائلاً: أنا محسوب إني سعودي لكن السعودية لا تهتم بي، فنقل الطيب صالح الشكوى للشيخ عبدالعزيز التويجري رحمه الله وكان حينها الملك عبدالله في زيارة لباريس عندما كان وليا للعهد.

وتابع الأديب محمد رضا : جماعتنا طيبين ، قال الشيخ عبدالعزيز يجي وأنا بركبه في طائرة الملك عبدالله ويوصل المملكة يزور أهله في بريدة وياخذ كل الوثائق اللي يبغاها ويرجع لكن “منيف رفض”.