يشهد العالم منذ فجر اليوم الثلاثاء عدة هزات أرضية متتالية في عدة دول، على إثر الزلزال المدمر الحاصل في تركيا وسوريا أمس وأسفر عنه آلاف الضحايا.

وفيما يلي آخر الهزات الأرضية التي ضربت العالم ومداها حسب موقع “Earthquake” المختص برصد الزلازل، (توقيت غرينيتش +03:00 ساعات):

-هزة بقوة 4.7 درجات، 71 كم شمال شرق سايبان، جزر ماريانا الشمالية، على الساعة 08:59:53

-هزة بقوة 4.4 درجات، 5 كم من بوينو يوغون، تركيا، على الساعة 08:26:31

-هزة بقوة 4.3 درجات، 11 كم جنوب غرب نورهاك، تركيا، على الساعة 07:16:42

-هزة بقوة 4.2 درجات، 4 كم شرق أنايازى، تركيا، 06:37:01

-هزة بقوة 3.8 درجات، 0 كم شمال غرب ذا جيزرز، كاليفورنيا، على الساعة 06:35:26

-هزة بقوة 5.5 درجات، 9 كم من غولباشي، تركيا، على الساعة 06:13:13

-هزة بقوة 4.6 درجات، 15 كم من غولباشي، تركيا، على الساعة 06:08:57

-هزة بقوة 4.3 درجات، 23 كم شمال غرب غازي عنتاب، تركيا، على الساعة 06:02:55

-هزة بقوة 4.6 درجات، 7 كم من سيبيتا، كولومبيا، على الساعة 05:56:17

-هزة بقوة 4.2 درجات، 18 كم جنوب شرق سايمبيلي، تركيا، على الساعة 05:53:27

-هزة بقوة 4.8 درجات، 7 كم من يايلاداغي، تركيا، على الساعة 05:47:37

-هزة بقوة 4.3 درجات، 15 كم جنوب أفشين، تركيا، على الساعة 05:43:28

-هزة بقوة 4.2 درجات، 8 كم شمال غرب داريندي، تركيا، على الساعة 05:39:04

-هزة بقوة 5.0 درجات، 60 كم من قرية ييغو، جزيرة غوام، على الساعة 05:29:34

-هزة بقوة 4.3 درجات، وسط تركيا، على الساعة 04:34:31

-هزة بقوة 4.1 درجات، 21 كم شرق جوكسون، تركيا، على الساعة 04:29:19

-هزة بقوة 5.5 درجات، 81 كم شمال غرب بيلابوهانراتو، إندونيسيا، على الساعة 03:35:51

-هزة بقوة 4.5 درجات، 40 كم شمال غرب اللاذقية، سوريا، على الساعة 02:29:15

-هزة بقوة 4.4 درجات، 7 كم شمال غرب جوكسون، تركيا، على الساعة 01:29:39

-هزة بقوة 4.3 درجات، 9 كم جنوب غرب نورهاك، تركيا، على الساعة 01:26:18

-هزة بقوة 5.0 درجات، وسط شرق المحيط الهادئ، على الساعة 01:20:48

-هزة بقوة 4.4 درجات، 14 كم من جيليخان، تركيا، على الساعة 01:11:37

-هزة بقوة 3.3 درجات، 37 كم من أنسور بوينت، ألاسكا، على الساعة 00:58:59

-هزة بقوة 5.1 درجات، 10 كم شرق جوكسون، تركيا، على الساعة 00:57:44

-هزة بقوة 4.7 درجات، 114 كم غرب سان أنطونيو، الأرجنتين، على الساعة 00:34:03

-هزة بقوة 4.4 درجات، في منطقة الحدود التركية السورية، على الساعة 00:02:03