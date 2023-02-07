أكد نجم النصر السابق، يوسف خميس، أن الهلال هو الأبرز لافتًا أنه يبدأ الهجوم والدفاع وذلك بسبب امكانياته العالية البدنية والفنية .

وقال خميس، خلال لقائه على برنامج المنتصف المُذاع على القناة الإخبارية:” الرهان في الهلال على خط الهجوم وأخشى أن يُضرب الهلال بسبب سعود عبد الحميد.”