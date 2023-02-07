أكد نجم النصر السابق، يوسف خميس، أن الهلال هو الأبرز لافتًا أنه يبدأ الهجوم والدفاع وذلك بسبب امكانياته العالية البدنية والفنية .
وقال خميس، خلال لقائه على برنامج المنتصف المُذاع على القناة الإخبارية:” الرهان في الهلال على خط الهجوم وأخشى أن يُضرب الهلال بسبب سعود عبد الحميد.”
فيديو | نجم الكرة السعودية يوسف خميس: الرهان في الهلال على خط الهجوم وأخشى أن يُضرب الهلال بسبب سعود عبد الحميد #المنتصف pic.twitter.com/34fedJYkqr
— المنتصف – الإخبارية (@al_montasaf) February 6, 2023
حتى الدفاع يا غبي والا قاهرك البليهي بسبب الغرزة،، الآسيوية صعبة قوية