يعتبر البعض أن النوم في بعض الأيام مستحيل بغض النظر عما تفعله، ولكن قد يكون هناك بالفعل شيء آخر يمكنك تجربته وهو مخفي في جهاز “آيفون” الخاص بك.

ويُشار إلى أن مهندسو آبل قاموا بهدوء بإضافة ميزة لأنظمة التشغيل بدءا من نظام التشغيل iOS 15 والتي تُصدر ضوضاء بيضاء عبر جهازك.

كما يشير الضجيج الأبيض إلى صوت يحتوي على جميع الترددات المسموعة للأذن البشرية على قدم المساواة، مثل الصوت الصادر من راديو أو تلفزيون غير مضبوط.

وتتوفر ستة أصوات هادئة في الخلفية لتنزيلها على جهاز “آيفون” الخاص بك، ويمكن تشغيلها خلال الليل.

وللوصول إليه عن طريق: الذهاب إلى تطبيق الإعدادات والنقر على “إمكانية الوصول”، ثم “صوتي/مرئي”.

ثم انقر فوق “أصوات الخلفية”، ويقوم المفتاح الموجود أعلى القائمة بالتبديل بين تشغيل الضوضاء أو إيقاف تشغيلها.

ومن ثم ينقلك النقر على “الصوت” إلى قائمة من ستة أصوات للاختيار من بينها: “Balanced Noise” و”Bright Noise” و”Dark Noise” و”Ocean” و”Rain” و”Stream”. “الضجيج المتوازن” هو الضوضاء الساكنة الكلاسيكية، في حين أن “الضجيج الساطع” له طبقة صوت أعلى قليلا، و”الضوضاء الداكنة” أقل قليلا.

والجدير بالذكر أنه بإمكانك أيضا التبديل بين رغبتك في استمرار الضوضاء عند تشغيل الوسائط أو عند قفل الهاتف، بالإضافة إلى مستوى الصوت.