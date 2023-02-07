ترتفع الشكوى لدى كثير من الناس من الاستيقاظ المتكرر خلال النوم، ويقول الكثيرون إنهم ينامون يومياً خلال الليل لكن المشكلة التي يعانون منها هي أنهم يستيقظون بشكل متكرر، بما يُنغص عليهم نومهم.

ويمكن أن تتحول ظاهرة الاستيقاظ المتكرر خلال النوم إلى حالة مرضية لدى بعض الناس تستدعي مراجعة الطبيب، وهذا ما تؤكده الطبيبة الأميركية النفسية ليزا شتراوس.

وقالت شتراوس في مقال لها؛” أن ثمة ثلاثة طرق قد تؤدي للتخلص من اضطرابات النوم وحالات الاستيقاظ المتكرر خلال الليل، كما أنها تؤدي إلى تحسين نوعية وجودة النوم وتوفر مزيداً من الراحة للنائم.

وأضافت:” إنه يوجد ثلاثة أشياء مهمة من شأنها مساعدتنا على التخلص من الاستيقاظ المتكرر ليلاً، أما الطريقة الأولى، فهي التقليل من الحاجة إلى دورة المياه، حيث إن كثيراً من الناس يستيقظون ليلاً من أجل الذهاب إلى دورة المياه، وثمة أسباب عديدة للتبول الليلي المفرط يتوجب السيطرة عليها.

وتابعت:” أن الطريقة الثانية عن طريق تقلل الحساسية تجاه ضغط المسالك الهوائية الإيجابي المستمر، وهذا يعني أنه يتوجب علاج انقطاع النفس لمنع الاستيقاظ خلال الليل.