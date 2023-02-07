يترقب نادي نيوكاسل الإنجليزي لكرة القدم باهتمام شديد الأخبار بشأن لاعب خط وسطه السابق كريستيان أتسو وسط أنباء تفيد بأنه حوصر إثر الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا أمس الاثنين.

وانتشرت أنباء عن فقد اللاعب الغاني الدولي البالغ من العمر 31 عاما، والذي يلعب لفريق هاتاي سبور التركي حاليا، وذلك بعد أن جرى إنقاذ زملائه والطاقم الفني للنادي من تحت الأنقاض.

وأشارت تقارير مساء أمس الاثنين إلى أن أتسو، الذي كان مفقودا حاله كحال تانر سافوت مدير الكرة بنادي هاتاي سبور، قد جرى العثور عليه على قيد الحياة.

وقالت صحيفة “آبولا” البرتغالية أن اللاعب يعاني من “إصابات في القدم اليمنى وصعوبة في التنفس”، إلا أن نادي هاتاي سبور لا يؤكد ما ذكرته التقارير، وقد أشار كريم أليجي، زميل أتسو بالفريق، عبر إنستجرام إلى أن أتسو وسافوت لا يزالا في أزمة.