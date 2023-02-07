أدى أول روبوت صُنع بأيادٍ وطنية تحت اسم “سارة” النشيط الوطني وذلك خلال فعاليات مؤتمر “ليب 2023″ التقني الدولي.

وظهر الروبوت مرتديا الزي الجنوبي، وقام بأداء النشيد الوطني بصوت نسائي، وفقا لـ”الإخبارية”.

يذكر أن أعمال مؤتمر “ليب” انطلقت يوم أمس في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، تحت عنوان “نحو آفاق جديدة”، ويستمر حتى 9 فبراير الحالي.