كشفت هيئة الصحة العامة “وقاية”، عن مجموعة من النصائح والإرشادات لتفادي الحرائق في أماكن إعداد الطعام، من بينها تطبيق لوائح السلامة على تصميمات ومواد البناء في المنازل.

ونصحت الهيئة بالترويج لمواقد الطهي الأكثر أماناً واستخدام أنواع أقل خطورة من الوقود، والتثقيف بشأن خطورة استخدام الملابس الفضفاضة وتسببها بالحرائق أثناء الطبخ، مع التشجيع على عمل التقييم الدوري للتأكد من سلامة المنزل.

وأكدت على ضرورة التوعية والتثقيف في مجال السلامة من الحرائق، وتحسين تصاميم مواقد الطهي من جانب ثباتها على الأرض وعدم وصول الأطفال إليها، واستخدام أجهزة الكشف عن الدخان ورشاشات إطفاء الحريق ووضع خطط الإخلاء في المنازل.

وأوصت بالتشجيع على استخدام الطفايات والبطانيات المقاومة للحريق، مع إبعاد الأطفال عن المواقد الساخنة والمدافئ والأفران والشموع والولاعات والكبريت، منوهة بإبعاد الأطعمة والمشروبات الساخنة والأجهزة الحرارية عن أطراف الطاولة، وضبط درجة حرارة سخانات المياه بحيث لا تزيد عن 49 درجة مئوية.