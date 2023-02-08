شنت الجماهير النصراوية عبر مساحاتها عبر توتير هجومًا حادًا على إدارة الأستاذ مسلي آل معمر بأنها لا تقبل أي عمل منها لا ينتج عنه مشاركة في نهائي كأس العالم وتحقيق ما حققه غريمه التقليدي الهلال.

مساحات الجماهير النصراوية التي انطلقت بعد إعلان تأهل الهلال رسميًا لنهائي كأس العالم للأندية بالمغرب بعد تغلبه على فلامنجو البرازيلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين؛ حيث اعتبر العديد من الجمهور الأصفر المشارك بأن ما حققه الهلال جاء نتيجة عمل إدرات متلاحقة ساهمت في أن يصل الزعيم إلى نهائي أكبر محفل عالمي للأندية.

وطالبت الجماهير النصراوية من إعلامييها بالتركيز على الفريق داخل الملعب بعد أن ثبت أن إخراج الجماهير لخارج الملعب لم يحقق للفريق أي منجز.

وناشدت الجماهير، الإدارة بالتركيز على بطولة الدوري للموسم الحالي بعد أن أظهرت تقارير إعلامية أن المملكة بصدد تنظيم النسخة القادمة لكأس العالم للأندية وقد يختصر على الفريق الطريق للمشاركة في النسخة في حال أسندت الاستضافة لنادي النصر، وذلك في ظل غياب النصر عن البطولة الآسيوية.