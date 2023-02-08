أصدرت شركة مشروع القطار السعودي الاسباني المشغل لقطار الحرمين السريع، اليوم الأربعاء، بيانًا توضيحيًا بشأن وقوع حادث داخل حرم سكة قطار الحرمين بجدة.

وذكر البيان، أنه عند حوالي الساعة الثانية صباحاً من يوم الأربعاء 8 فبراير 2023، وقع حادث مروري داخل حرم سكة قطار الحرمين السريع عند تقاطع طريق الأمير محمد بن عبد العزيز بمحافظة جدة نتيجة سقوط إحدى المركبات داخل حرم السكة واحتراقها.

وأكد البيان أنه لم ينتج عن ذلك وفيات، حيث تم تفعيل خطة الطوارئ والتواصل مع الجهات المعنية ونقل المصابين لتلقي الإسعافات اللازمة، وفوراً تم الانتهاء من حصر الأضرار ومباشرة العمل على إصلاحها، لافتًا إلى أنه لن يكون لذلك أي تأثير على حركة القطارات وجدول الرحلات.